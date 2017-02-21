В окупованому Сімферополі затримали велику групу кримських татар

В окупованому Криму, в сімферопольському мікрорайоні Кам’янка 21 лютого російські силовики затримали велику групу кримських татар. Це сталося після обшуку, проведеного в будинку Марлена Мустафаєва, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.

«Серед тих, кого затримали з місця обшуку у Мустафаєва – Осман Арифм, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Різа Ізетов, Алім Карімов, Валід Абу Фарід, Сейран Муртазаев та інші. Всього близько 10 людей. Перед цим співробітники поліції по мегафону оголосили, що учасники зібрання порушують законодавство про проведення масових заходів», – написав Наумлюк у Facebook.

За даними журналіста, самого Мустафаєва відвезли в «Центр Е» («центр боротьби з екстремізмом» російського ФСБ в Криму).

«Удома дружина, матір Марлена і маленька дитина 4 місяців. Мустафаєва затримали по дорозі на роботу», – вказує Наумлюк.

Обшук і затримання підтверджує також кримський адвокат Еміль Курбедінов.

Російські силовики поки не коментують заходи, які вони проводять в Кам'янці.

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити здійснення тиску на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув’язнених з політичних мотивів українців.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».