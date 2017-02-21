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21 Лютий 2017, Київ 15:51
Фотогалереї

Фоторепортаж: в окупованому Криму провели обшук. Залучили ОМОН

У сімферопольському мікрорайоні Кам'янка вранці 21 лютого російські силовики провели обшук в будинку Марлена Мустафаєва. Після проведення обшуку поліція затримала кількох чоловіків. За словами очевидців, затримані прийшли підтримати Мустафаєва. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, самого Мустафаєва затримали по дорозі на роботу й відвезли в Центр протидії екстремізму ФСБ. Ім’я Марлена Мустафаєва фігурувало в експертизі, яку російські слідчі складали під час адміністративного переслідування адвоката Еміля Курбедінова.

Радіо Свобода продовжує слідкувати за ситуацією.
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