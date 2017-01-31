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31 січня 2017, Київ 16:15
Політика

Еміль Курбедінов: жити заради справедливості

Еміль Курбедінов

Еміль Курбедінов

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Еміль Курбедінов ‒ один із провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він надав і продовжує надавати юридичну допомогу десяткам політиків, активістів, журналістів і зокрема ‒ переслідуваних мусульман. Нещодавно він сам помінявся з ними місцями: 26 січня вдома і в офісі Курбедінова відбулися обшуки, а його самого заарештували на 10 діб за «поширення екстремістських матеріалів». Проект Радіо Свобода «Крим.Реалії» вирішив познайомити читачів із біографією Курбедінова і розповісти, що говорять про нього колеги, соратники та рідні.

У 70-х кримських татар все ще не пускали до Криму. Але багато сімей в цей період переїжджали з місць депортації в Краснодарський край ‒ ближче до батьківщини. Серед них були і Масхуд та Еміне Курбедінови. Разом із рідними вони приїхали сюди з Узбекистану, познайомилися в невеликому селі під Новоросійськом, де й одружилися. У 1981 році у них народився син Еміль.

«Потім, з огляду на обставини, ми переїхали до Новоросійська. У Еміля зі здоров'ям тоді було не дуже, а там, де ми жили, було високогір'я і дуже вологий клімат. А в Новоросійську його можна було віддати на плавання. І там він уже зміцнив здоров'я і пішов у перший клас», ‒ розповіла Еміне Курбедінова.

Підліткові мрії

У підлітковому віці в Еміля з'явилася велика мрія ‒ стати міліціонером. І після 9-го класу він пішов вчитися в ліцей МВС. Там захопився історією, суспільствознавством, правознавством, читав багато літератури з цих дисциплін. Після закінчення ліцею юний Еміль переосмислив свої плани на майбутнє і вирішив стати юристом.

Він вступив на юрфак Краснодарського державного університету. Там само він пішов і на військову кафедру. Закінчив виш із дипломом юриста й офіцерським званням. Після цього повернувся до Новоросійська, де влаштувався на місцеву митницю.

«Син бачив, що наш народ перебирається на батьківщину, і в 2007 році він переїхав до Криму. Спочатку перебрався з Новоросійська у Керч до моїх батьків, ‒ розповідає мама Еміля Еміне Курбедінова. ‒ У мене тоді батьки вже були літніми людьми, а я не могла роботу залишити. Він вирішив знайти себе вже в Криму».

Два роки Еміль прожив у Керчі у дідуся й бабусі. Але там він не зміг знайти роботу до душі і вирішив перебратися до Сімферополя, куди згодом переїхала вся його сім'я.

Курбедінов нострифікував свій диплом у Києві, і отримав статус адвоката. Згодом відкрив власний офіс і почав адвокатську практику. Спочатку він надавав всі види послуг, а також співпрацював з кримськотатарськими правозахисниками, з якими познайомився відразу після приїзду в Крим.

У нього не було складнощів із тим, що він вчив російське право, а адвокатом став в українській правовій системі
Едем Семедляєв

«У нього не було складнощів із тим, що він вчив російське право, а адвокатом став в українській правовій системі. Єдине, було трохи складно з українською мовою, але так як в Криму все було російською, тому це було не особливо відчутним», ‒ розповів друг і колега Курбедінова Едем Семедляєв.

Едем Семедляєв

Едем Семедляєв

У 2013 році в житті Еміля стався ще один важливий поворот. Він познайомився з дівчиною на ім'я Діана, яка через місяць після їхньої зустрічі стала його дружиною.

«Нас познайомили родичі. Ми зустрілися, поспілкувалися, сподобалися один одному. Почали зустрічатися, у нас все так швидко відбулося. Ми особливо не замислювалися і вирішили, що буде весілля. Все відбулося стрімко», ‒ розповіла Діана Курбедінова.

Зараз в родині Курбедінових двоє дітей: хлопчик і дівчинка.

Приречений на програш

У 2014 році в Криму почало діяти законодавство Російської Федерації, і щоб продовжувати тут практику, Курбедінов отримав статус російського адвоката.

Навесні того ж року в активістів кримськотатарського національного руху з'явилися перші проблеми, для розв'язання яких необхідна була кваліфікована юридична допомога. 3 травня в Крим намагався потрапити лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, і сотні людей приїхали до адміністративного кордону, щоб допомогти політику його перетнути. Влада у відповідь виставили оточення силовиків на трасі, і між бійцями «Беркуту» й прихильниками Джемілєва відбулися невеликі сутички. У підсумку проти кількох активістів порушили справи за «застосування насильства щодо представників влади». Ще близько 100 людей стали фігурантами адміністративних проваджень за участь у перекритті дороги.

«Коли у «справі 3 травня» почалися масові адміністративні штрафи, до кримськотатарських адвокатів звернулися члени Меджлісу. Тоді Еміль і я в цьому почали брати участь, і побачили, що практично нікому цим займатися», ‒ розповів Едем Семедляєв.

У «справі 3 травня» Курбедінов взяв під опіку активіста Таїра Смедляєва ‒ рідного брата голови ЦВК Курултаю Заїра Смедляєва. відтоді Курбедінов стає одним із найбільш затребуваних адвокатів, які спеціалізуються на політичних справах. Його перевагою стало те, що він закінчував Кубанський університет і добре орієнтується у російському законодавстві.

У нього загострене відчуття справедливості, тому й береться за політичні справи
Едем Семедляєв

«У нього загострене відчуття справедливості, тому й береться за політичні справи, хоча для адвоката це ‒ складні моменти. Кожен адвокат розуміє, що, беручи участь в таких справах, в основному будуть програші. Адже там усе вирішується не в суді, судді там не вільні у винесенні вироку», ‒ сказав Едем Семедляєв.

Еміль Курбедінов захищає заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, автора Радіо Свобода Миколу Семену, фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» та «кримських диверсантів».

Він ‒ один із головних ньюзмейкерів в кримському сегменті українських ЗМІ, адже усвідомлює, що розголос ‒ один зі способів добитися справедливості. Журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк розповів, що коли йому відмовляють у праві на зйомку у судах за участі Курбедінова, той завжди подає відповідне клопотання від себе.

«Це така підтримка, ну і спроба зробити судовий процес хоча б віддалено несхожим на Кафку. Поза судом він весь час сміється і жартує, пояснюючи: інакше з глузду можна з'їхати», ‒ згадує Наумлюк.

Тернистий шлях

Із осені 2014 року Курбедінов сприяв і допомагав Кримській контактній групі із прав людини ‒ об'єднанню, яке попервах мало на меті налагодження діалогу з підконтрольною Росії владою півострова. Групу створили після насильницького викрадення Ісляма Джеппарова та Джевдета Іслямова ‒ сина і племінника правозахисника з Білогірська Абдурешита Джеппарова.

«Десь два з половиною роки тому було дуже складно, коли викрали мого сина. Мені вже було зовсім погано. Еміль був один із перших, хто мене підтримував і відвідував. Вони мене з Едемом реанімували, можна так сказати. Кажуть: у тебе хороший потенціал, давай приєднуйся. Відтоді я намагаюся активніше займатися громадською діяльністю», ‒ розповів Абдурешит Джеппаров.

Абдурешит Джеппаров

Абдурешит Джеппаров

Останні два з половиною роки майже весь свій час Курбедінов присвячує роботі. Дружина каже: попри безліч адвокатських обов'язків він знаходить можливість піклуватися про сім'ю.

«Ми, звичайно, переживаємо за нього. Але я пишаюся тим, що у мене такий чоловік, а у дітей ‒ такий батько, який допомагає своїм братам і всім, хто потребує цієї допомоги», ‒ розповіла Діана Курбедінова.

Мати Еміля, коли говорить про сина, який зараз перебуває під арештом, не приховує сліз. Але стверджує, що не шкодує, що Еміль вибрав такий тернистий і небезпечний шлях.

Мамо, тепер я зрозумів, навіщо я живу. А навіщо я жив раніше? Юність була відчайдушна
Еміль Курбедінов

«Він мені нещодавно сказав: «Мамо, тепер я зрозумів, навіщо я живу. А навіщо я жив раніше? Юність була відчайдушна», ‒ каже Еміне Курбедінова.

Термін арешту Курбедінова закінчується 5 лютого.

Його засудили на 10 діб за публікацію в соціальній мережі «ВКонтакте» трирічної давності. У 2013 році Еміль зробив перепост про мітинг «Хізб ут-Тахріру» в Сімферополі, і суд розцінив це як поширення екстремістських матеріалів. Адвоката затримали, коли той поспішав на допомогу до бахчисарайського активіста Сейрана Салієва, до якого прийшов із обшуком ОМОН.

Обшук у адвоката Еміля Курбедінова

Обшук у адвоката Еміля Курбедінова

Це не перші проблеми, які створюють для Курбедінова російські силовики. Вже звичною подією стало те, що Курбедінова і Семедляєва затримують на адмінкордоні з Кримом після того, як вони повертаються з міжнародних поїздок. На початку серпня 2016 року до них в офіс намагалися увірватися невідомі в цивільному. А у жовтні Курбедінов повідомив, що російська прокуратура погрожує відкриттям кримінальної справи проти нього. Близькі та соратники переконані, що, незважаючи на ці способи тиску і недавній арешт, Еміль не припинить професійної діяльності.

Оригінал публікації – на сайті проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії»

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