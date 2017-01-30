Amnesty International закликає негайно звільнити Курбедінова, якого вважає в’язнем сумління

Правозахисна організація Amnesty International закликає до негайного і безумовного звільнення адвоката Еміля Курбедінова, якого 26 січня в анексованому Росією Криму засудили до 10 діб адміністративного арешту.

«Ми переконані, що його переслідують винятково за користування своїм правом на мирне вираження поглядів задля перешкоджання його адвокатській діяльності. Ми вважаємо його в’язнем сумління», – йдеться в заяві організації.

«Його затримання і вирок є відображенням більш широкої тенденції утисків тих, хто протидіє окупації (в основному, це стосується спільноти етнічних кримських татар), з боку російської влади», – наголошують правозахисники.

Еміля Курбедінова затримали 26 січня, коли він їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Того ж дня Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Росії, визнав Курбедінова винним у поширенні екстремістських матеріалів і постановив взяти його під варту на 10 діб. Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив у «Вконтакте» перепост про мітинг «Хізб ут-Тахрір» в Сімферополі.

Курбедінов є одним з провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатській діяльності.