Російські адвокати опублікували відкритий лист у зв’язку з арештом Курбедінова

Російські адвокати опублікували відкритий лист щодо ситуації в анексованому Криму після арешту там на 10 діб їхнього колеги Еміля Курбедінова. Лист оприлюднений на сайті «Медіазона».

Підписанти звертаються до Федеральної палати адвокатів Росії з проханням вжити необхідних заходів щодо захисту Курбедінова і не допустити його суто політичного переслідування.

«Не викликає сумнівів, що одночасний арешт адвоката за розміщення відеоролика в соцмережі і обшуки у нього в офісі і квартирі носять спланований і політичний характер з метою залякування, пошуку компрометуючих матеріалів й усунення його від виконання професійних обов’язків», – йдеться в листі.

Крім цього, автори листа висловили подив позицією Адвокатської палати анексованого Криму, яка назвала переслідування свого адвоката «законним».

Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї 26 січня, коли він їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Того ж дня Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Росії, визнав Курбедінова винним у поширенні екстремістських матеріалів і постановив взяти його під варту на 10 діб. Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив у «Вконтакте» перепост про мітинг «Хізб ут-Тахрір» в Сімферополі.

Курбедінов є одним з провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатській діяльності.