Лутковська закликала якнайшвидше розглянути питання надання росіянці Сімоновій громадянства

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська закликала голову Комісії при президентові України з питань громадянства якнайшвидше розглянути питання надання росіянці Ользі Сімоновій громадянства України.

Як йдеться у зверненні Лутковської, справа Сімонової «не є стандартною справою і потребує особливої уваги і небайдужого ставлення з боку уповноважених державних органів».

«У разі продовження зволікання з винесенням рішення щодо Сімонової, вона може залишитися без жодного паспортного документу, що, в свою чергу, становитиме порушення міграційного законодавства України і може мати наслідком її перехід у статус мігранта, який незаконно перебуває на території України. Це не лише позбавить її права отримати громадянство України, а може призвести, зокрема, і до її видворення за межі України», – зазначається у заяві.

В офісі омбудсмена зауважують, що цього року закінчується термін дії дозволу на тимчасове проживання в Україні, і немає жодних гарантій, що Державна міграційна служба поновить цей дозвіл, Сімонова в’їхала до України за внутрішнім паспортом громадянина Росії, проте від 1 березня 2015 року громадяни Росії не можуть в’їжджати на територію України за цим документом.

Росіянка Ольга Сімонова приїхала в Україну з Челябінська ще наприкінці 2014 року. Від січня 2015 до березня 2016 року вона працювала медиком-волонтером у добровольчих підрозділах МВС, батальйоні «Золоті ворота» і полку «Дніпро-1», а також парамедиком у бригаді Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.

Влітку 2016 року подання на надання Сімоновій громадянства написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Пізніше доброволець пройшла перевірку СБУ і навіть надала необхідну довідку про несудимість із Росії.

У комісії з питань громадянства повідомили, що проблема у поданні в. о. міністра охорони здоров’я – документ був оформлений неналежним чином, і його мають переробити. У лютому комісія може розглянути подання щодо Сімонової.