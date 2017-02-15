Російський доброволець Симонова отримає українське громадянство впродовж місяця – Пацкан

Росіянка Ольга Симонова, яка чекає на українське громадянство з літа, має отримати його на наступному засіданні комісії з питань громадянства при президентові. Раніше адміністрація президента повернула документи в Державну міграційну службу на доопрацювання. На добровольця доведеться писати нове подання.

Росіянка Ольга Симонова приїхала в Україну з Челябінська ще в кінці 2014 року. З січня 2015 до березня 2016 року вона працювала медиком-волонтером у добровольчих підрозділах МВС, батальйоні «Золоті ворота» і полку «Дніпро-1», а також парамедиком у бригаді Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.

Влітку 2016 року подання на надання Симоновій громадянства написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Пізніше доброволець пройшла перевірку СБУ і навіть надала необхідну довідку про несудимість із Росії.

Сьогодні в мене є дозвіл на тимчасове проживання. Навіть на постійне проживання дозвіл не дають – кажуть, що немає для цього підстав

В очікуванні українського громадянства росіянка Ольга Симонова вступила до лав Збройних сил України – наприкінці 2016 року вона підписала контракт як іноземний громадянин. Закон про службу іноземних громадян в українській армії вступив в силу восени 2015 року. Станом на серпень 2016-го цією процедурою скористалося більш ніж сто осіб. Під час підписання контракту армія перевіряє, чи законно кандидати перебувають в Україні і чи не мають вони судимостей.

«Сьогодні в мене є дозвіл на тимчасове проживання. Навіть на постійне проживання дозвіл не дають – кажуть, що немає для цього підстав. В мене немає порушень законодавства, ані російського, ані українського, багато разів всі документи перевіряли», – розповіла Симонова Радіо Свобода.

Доброволець не отримала відмову – адміністрація президента

Відповідаючи на запит Радіо Свобода, в адміністрації президента зазначили, що матеріали стосовно Симонової ще не виносились на розгляд комісії при президентові з питань громадянства, отже, формально Симонова не отримувала відмову у наданні українського громадянства.

Оскільки матеріали, що надійшли від ДМС, потребують уточнень і виправлень, то вони повернуті на доопрацювання до ДМС України

«Оскільки матеріали, що надійшли від ДМС, потребують уточнень і виправлень, то вони – на виконання пункту 110 Порядку провадження за заявами та поданнями з питань громадянства України та на виконання прийнятих рішень, затвердженого указом Президента України від 27 березня 2001 року №215, – повернуті на доопрацювання до ДМС України», – повідомила керівник департаменту адміністрації президента з питань громадянства Наталя Запольська.

Розповісти про причини відмови детальніше в департаменті відмовились, посилаючись на службовий характер цієї інформації, проте наголосили: виправити документи мають у міграційній службі. Після цього питання Симонової можна буде виносити на розгляд комісії.

До кінця тижня міністр напише нове подання – Міністерство охорони здоров’я

У самій комісії з питань громадянства Радіо Свобода уточнили: проблема у поданні в. о. міністра охорони здоров’я – документ був оформлений неналежним чином, і його мають переробити. Про це Радіо Свобода повідомив народний депутат Валерій Пацкан, який входить до складу комісії.

У поданні від міністра була помилка. Зараз готується нове подання

«Заступник начальника Державної міграційної служби України повідомила мені, що у поданні від міністра була помилка. Зараз готується нове подання, і коли міграційна служба його отримає, пакет документів передадуть у комісію для розгляду. Розглядати планують уже на наступній комісії. Зазвичай ми збираємось не менше ніж раз на місяць, і в лютому ще не збиралися», – розповів народний депутат.

У Державній міграційній службі від коментарів відмовилися через персональний характер інформації про громадянство. Проте в міністерстві говорять: нове подання вже готується. За інформацією радника в. о. міністра охорони здоров’я Генадія Друзенка, Уляна Супрун має намір підписати новий документ до кінця цього тижня.