В МЗС відкинули твердження Росії про «блокування Україною заяви в ООН на смерть Чуркіна»

У Міністерстві закордонних справ України відкинули твердження Росії, ніби Україна, що нині головує в Раді безпеки ООН, «заблокувала» там заяву з приводу смерті постійного представника Росії Віталія Чуркіна.

Як повідомила речник МЗС Мар’яна Беца, російська делегація в Раді безпеки ООН хотіла, щоб нинішній голова ради, представник України Володимир Єльченко схвалив проект політичної заяви про смерть російського дипломата, але в результаті Рада безпеки обмежилася традиційною в таких випадках заявою для преси.

Як сказала Беца виданню «Ліга.нет», росіяни хотіли саме окремого проекту заяви голови Ради безпеки про смерть їхнього посла, хоча, за її словами, таких прецедентів раніше ніколи не було, тому врешті зробили звичну заяву Ради безпеки для преси.

«Ми нічого не блокували, просто була зроблена заява для ЗМІ, як робили в таких випадках і раніше. Таких випадків було не так і багато… Але прецедентів окремої політичної заяви ніколи не було», – наголосила вона.

Раніше у вівторок речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила у фейсбуці, нібито «Україна заблокувала ухвалення заяви голови Ради безпеки ООН, присвячене Віталієві Чуркіну».

Володимир Єльченко заявляв у понеділок із приводу смерті Віталія Чуркіна, що він би не став перебільшувати особисту роль російського дипломата у висловлюванні позиції своєї держави. На його думку, ця особиста роль не відрізнялася від позиції Росії, яку той представляв.

«Спроби налагодити нормальний контакт були. Але, на жаль, вони не призвели до зміни його риторики. У дипломатії є таке правило: якщо не згоден із тим, що тобі пропонують, ідеш у відставку. Чуркін так не вирішив», – сказав Єльченко в інтерв’ю «Громадському» телеканалові.

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін, відомий своїми активними виступами на захист офіційної позиції Москви, зокрема, стосовно її агресії в Україні чи втручання в Сирії, помер у понеділок у Нью-Йорку. Про причини його смерті ще офіційно не повідомляли.

Його смерть викликала різноманітні відгуки у світі, зокрема, і в Україні.