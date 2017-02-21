Фірташа затримали в Австрії в новій справі проти нього

Українського підприємця-мільярдера Дмитра Фірташа затримали у столиці Австрії Відні за європейським ордером на арешт у новій справі, пов’язаній зі звинуваченнями з Іспанії, повідомили австрійські посадовці.

Затримання відбулося через кілька хвилин по тому, як Фірташ вийшов із зали суду, який дозволив його екстрадицію до Сполучених Штатів Америки.

Як повідомила речниця прокуратури, це затримання не стосується справи про видачу до США і пов’язане з ордером на арешт Фірташа, що виданий у зв’язку зі звинуваченнями у зв’язках із організованою злочинністю і причетності до незаконного відмивання грошей, що висунені в Іспанії.

В Австрії наразі не коментують, яким чином виконання цього європейського ордера на арешт, що може призвести до його видачі Іспанії, може вплинути на рішення щодо екстрадиції Фірташа до США.

Сам Фірташ цих нових звинувачень іще не коментував.

Раніше в понеділок Вищий земельний суд Відня як апеляційна інстанція скасував попереднє судове рішення і схвалив запит США на екстрадицію Фірташа. Остаточне рішення про цю екстрадицію має ухвалити міністр юстиції Австрії. При цьому суд наголосив, що його рішення не означає визнання будь-якої вини Фірташа – це питання має вирішити суд у США.

У першій інстанції віденський суд майже два роки тому відхилив запит на екстрадицію, вирішивши, що США не надали достатньо доказів причетності Фірташа до злочину.

У США 51-річного Дмитра Фірташа, співвласника (разом із російським «Газпромом») компанії «РосУкрЕнерго», що зареєстрована у Швейцарії і експортує до країн Східної Європи природний газ із Туркменистану, а також власника низки інших компаній, звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Таке звинувачення затвердив суд присяжних у Чикаго 2013 року. Фірташ заперечує це звинувачення як абсурдне і безпідставне і називає його політично мотивованим. У Федеральному бюро розслідувань США заявляють, що це «абсолютно не політична справа».

В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії «Нафтогаз України». У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.

Також у грудні 2015 року Національна поліція України розпочала провадження за фактом звернення Національного банку України про неповернення кредиту рефінансування банку «Надра» в розмірі 5 мільярдів гривень, отриманих під особисту гарантію Дмитра Фірташа.