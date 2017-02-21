В МЗС почали курс євроатлантичної інтеграції для посадовців

У Дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ України розпочався триденний інформаційно-ознайомчий курс із євроатлантичної інтеграції для представників міністерств та відомств, що опікуються проблематикою НАТО, повідомили в міністерстві.

Цей курс є першим модулем річного курсу, і його програма складається з дев’яти модулів, які включають теми демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, сучасного оборонного бюджетування та планування, гендерної рівності, кризового менеджменту та захисту критичної інфраструктури, стратегічних комунікацій тощо, мовиться в повідомленні.

Мета курсу – підвищення кваліфікації та професійного розвитку працівників сектору безпеки і оборони у сфері євроатлантичної інтеграції, зокрема за напрямами, визначеними в Комплексному пакеті допомоги НАТО для України, що був прийнятий під час Варшавського саміту НАТО в липні 2016 року.

Україна відмовилася від запровадженого владою попереднього президента Віктора Януковича позаблокового статусу наприкінці 2014 року, але формально досі не відновила попереднього курсу безпосередньо на вступ до НАТО, що був чинний до початку 2010 року. Проте влада України здійснює заходи, спрямовані на зближення з НАТО і в політичному, і у військовому плані.