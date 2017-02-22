Російський сенатор, що голосував за анексію Криму, залишився «почесним громадянином Харкова»

Харківська міська рада 22 лютого відмовилася скасувати надання звання «почесний громадянин Харкова» членові Ради федерації Росії Олександру Шишкіну. Депутатська більшість, до якої входить фракція міського голови Геннадія Кернеса «Відродження», відмовилася включити це питання до порядку денного сесії.

З ініціативою скасувати присвоєння звання російському сенаторові виступила фракція «Самопоміч». За словами депутата Ігоря Черняка, почесним громадянином Харкова не може бути людина, яка брала участь у голосуванні за анексію Криму і яка в Україні є персоною нон-ґрата.

Черняк розповів Радіо Свобода, що ще в грудні подав проект рішення про позбавлення Шишкіна звання, але у міськраді відмовляються його приймати. Депутат також звернувся до Харківської обласної прокуратури щодо законності цього рішення, а в Дзержинському районному суді Харкова ця справа розглядається вже третій рік.

Після відмови про включення питання щодо Шишкіна депутати з фракції «Самопоміч» намагалися заблокувати трибуну, а згодом вийшли з сесійної зали.

До початку сесії перед будівлею Харківської міськради відбувся мітинг. Кількадесят активістів вимагали скасувати надання Шишкіну звання «почесний громадянин Харкова».

Міський голова Харкова Геннадій Кернес назвав цих активістів «клоунами», а в грудні наголошував, що не планує ініціювати скасування почесного звання щодо члена комітету російської Ради Федерації з питань оборони та безпеки Олександра Шишкіна.

6 серпня 2014 року Харківська міськрада більшістю голосів присвоїла звання «почесний громадянин Харкова» вісьмом особам, серед яких двоє громадян Росії – голова ради директорів ВАТ «МосСітіГрупп» Павло Фукс і член комітету російської Ради Федерації з питань оборони і безпеки Олександр Шишкін. Кандидатури обох були внесені Українською православною церквою (Московського патріархату).

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зажадав від Верховної Ради ухвалити рішення щодо дій Харківської міськради, яка присвоїла звання почесного громадянина Шишкіну. Прокурор Харкова підготував адміністративний позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення міськради. 28 серпня 2014 року Харківський окружний адміністративний суд у повному обсязі задовольнив адміністративний позов прокурора.

Однак міськрада оскаржила рішення суду першої інстанції і домоглася його скасування. При розгляді справи у Верховному адміністративному суді була змінена підсудність і справу направили для нового розгляду у Дзержинський райсуд Харкова.

У вересні 2015 року Олександра Шишкіна включили до списку осіб, щодо яких Україна запровадила санкції, зокрема і заборону на в’їзд.