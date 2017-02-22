Харківська міська рада 22 лютого відмовилася скасувати звання «почесний громадянин Харкова», присвоєне членові Ради федерації Росії Олександру Шишкіну. Депутатська більшість відмовилася включити це питання до порядку денного сесії. Після відмови депутати з фракції «Самопоміч» намагалися заблокувати трибуну, а згодом вийшли з сесійної зали. Мер Харкова Геннадій Кернес відмовився дати коментарі Радіо Свобода щодо цього питання. Харківська міськрада присвоїла звання «почесний громадянин Харкова» члену комітету російської Ради федерації з питань оборони і безпеки Олександру Шишкіну 6 серпня 2014 року. Його кандидатуру внесла Українська православна церква (Московського патріархату).