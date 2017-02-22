У Дніпрі втретє прооперували пораненого під Авдіївкою британського фотографа

У Дніпрі, в обласній клінічній офтальмологічній лікарні, втретє прооперували пораненого під Авдіївкою британського фотографа Крістофера Нанна. Про це Радіо Свобода повідомили в офтальмологічній лікарні.

Як розповів директор медичної установи Валерій Сердюк, пацієнтові зробили планову операцію – з відновлення прозорості рогівки ока.

Сердюк зазначив, що за тиждень на британського фотографа очікує четверта операція – з відновлення гідродинаміки ока.

«Він поступово одужує, з оком стає краще. Але запланована ще одна операція – з відновлення гідродинаміки ока. Якщо досі ми в основному боролись з інфекцією, то зараз маємо відновити око, аби правильно в ньому циркулювала рідина, щоб правильно живились тканини. А далі ми займемось тим, щоб відновлювати зорові функції, будемо займатись зоровим нервом і сітківкою», – сказав Валерій Сердюк.

За даними медиків, стан пораненого фотографа оцінюють як задовільний. Водночас, як поінформував лікар, хірурги продовжують видаляти інородні тіла з обличчя фотографа.

За інформацією з лікарні, поки фотограф перебуватиме під наглядом медиків.

Британський фотограф Крістофер Нанн упродовж трьох років передавав репортажі із зони бойових дій на Донбасі. Поранення отримав під час обстрілу в Авдіївці 2 лютого: фотограф якраз перебував у квартирі місцевих жителів, коли вибуховою хвилею вибило вікна. За даними волонтерів, господиня цієї квартири загинула.