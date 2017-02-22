Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
22 Лютий 2017, Київ 17:21
Новини | Події

У Дніпрі втретє прооперували пораненого під Авдіївкою британського фотографа

Британський журналіст Крістофер Нанн, який отримав поранення під час обстрілу Авдіївки

Британський журналіст Крістофер Нанн, який отримав поранення під час обстрілу Авдіївки

Дивитись коментарі

У Дніпрі, в обласній клінічній офтальмологічній лікарні, втретє прооперували пораненого під Авдіївкою британського фотографа Крістофера Нанна. Про це Радіо Свобода повідомили в офтальмологічній лікарні.

Як розповів директор медичної установи Валерій Сердюк, пацієнтові зробили планову операцію – з відновлення прозорості рогівки ока.

Сердюк зазначив, що за тиждень на британського фотографа очікує четверта операція – з відновлення гідродинаміки ока.

«Він поступово одужує, з оком стає краще. Але запланована ще одна операція – з відновлення гідродинаміки ока. Якщо досі ми в основному боролись з інфекцією, то зараз маємо відновити око, аби правильно в ньому циркулювала рідина, щоб правильно живились тканини. А далі ми займемось тим, щоб відновлювати зорові функції, будемо займатись зоровим нервом і сітківкою», – сказав Валерій Сердюк.

За даними медиків, стан пораненого фотографа оцінюють як задовільний. Водночас, як поінформував лікар, хірурги продовжують видаляти інородні тіла з обличчя фотографа.

За інформацією з лікарні, поки фотограф перебуватиме під наглядом медиків.

Крістофер Нанн продовжить працювати на Донбасі (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:44
0:00:00 /0:00:44
ЗАВАНТАЖИТИ

Британський фотограф Крістофер Нанн упродовж трьох років передавав репортажі із зони бойових дій на Донбасі. Поранення отримав під час обстрілу в Авдіївці 2 лютого: фотограф якраз перебував у квартирі місцевих жителів, коли вибуховою хвилею вибило вікна. За даними волонтерів, господиня цієї квартири загинула.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG