Петровська насосна станція припинила подачу води в ОРЛО через борги

Петровська насосна станція «Попаснянського водоканалу» припинила перекачувати воду на непідконтрольну українській владі територію Луганщини через те, що була знеструмлена.

Як повідомила Радіо «Донбас.Реалії» заступник комерційного директора «Луганського енергетичного об’єднання» Олена Богодух, це було зроблено через борги за спожиту електроенергію в розмірі 130 мільйонів гривень.

За її словами, в «ЛЕО» склалася критична фінансова ситуація через неоплачувані поставки електроенергії на непідконтрольні українській владі території Луганщини.

Раніше сьогодні в угрупованні «ЛНР» заявили, що Україна припинила подавати воду з Петровської насосної станції, через це вода в Луганську подається за графіком.

Як повідомила за підсумками останнього засідання Контактної групи повідомила речниця екс-президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, в рамках економічної підгрупи триває робота щодо стабілізації водопостачання Луганської області.

«Запрацював механізм розрахунку за поставлену в ОРЛО воду, у тому числі погашення заборгованості. З початку січня 2017 року на рахунок Попаснянського водоканалу надійшло 20 мільйонів гривень», – повідомила вона, додавши, що погашення заборгованості відбувається винятково в рамках українського законодавства і українського правового поля.

Конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Відтоді Київ втратив контроль над частиною кордону з Росією, сепаратисти з угруповань «ДНР» і «ЛНР», які в Україні називають терористичними, контролюють частину відповідно Донецької і Луганської областей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення.

За даними ООН, від квітня 2014 року на Донбасі загинули близько 10 тисяч людей.

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