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Поставки воды на неподконтрольные украинской власти районы Луганской области могут прекратиться. Причина – задолженность в 200 миллионов гривен. Контролируемые сепаратистами предприятия заплатили только за воду, полученную в январе нынешнего года. В результате – без воды могут остаться около миллиона человек.

В группировке «ЛНР» заявляют, что полностью рассчитались за поставленную им воду в январе этого года. Об этом пишет одно из подконтрольных сепаратистам изданий со ссылкой на директора предприятия «Лугансквода» Александра Авершина. Он заявляет, что предприятие следует механизму расчета, разработанному контактной группой в Минске.

По январю у нас задолженности нет

«На сегодняшний день за январь месяц мы рассчитались полностью, по январю у нас задолженности нет», – цитирует Александра Авершина один из сепаратистских ресурсов.

Поступление платежей «Попаснянскому водоканалу» подтверждает и украинская сторона. Пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины на переговорах в Минске, Дарка Олифер на своей странице в Facebook написала, что с начала января на счет водоканала перечислено 20 миллионов гривен.

Заработал механизм расчёта за поставленную в ОРЛО воду

«В рамках экономической подгруппы продолжается работа по стабилизации водоснабжения Луганской области. Заработал механизм расчёта за поставленную в ОРЛО воду, включая погашение задолженности. С начала января 2017 года на счёт «Попаснянского водоканала» поступило 20 миллионов гривен», – написала Дарка Олифер.

Поставки воды на неподконтрольные территории все равно могут прекратиться – Владимир Гуц

Однако поставки воды на неподконтрольные территории все равно могут прекратиться. Об этом рассказал заместитель председателя Луганской областной администрации Владимир Гуц. По его словам, сейчас происходит оплата только текущих поставок. Но до сих пор не решен вопрос погашения 200 миллионов гривен задолженности, которая накопилась за предыдущие два года. Расчет за этот период предусматривают те же договоренности в Минске, напоминает Владимир Гуц.

Диалог вообще не ведется

«Вода шла? Шла! Они не отрицают этого, не говорят, что не получали воду. Согласовать объемы – это другой вопрос. Но для этого нужно хотя бы приступить к этому. Намерения они высказывают. Понимают, что платить нужно. Так давайте же обсуждать. И если они еще не полностью рассчитались по текущим платежам, то по тем диалог вообще не ведется», – рассказал Владимир Гуц.

По словам Владимира Гуца, из-за долга в 200 миллионов гривен водоканал не может рассчитаться за потребленную электроэнергию, и вскоре энергетики могут обесточить объекты предприятия. Если это произойдет, то около миллиона человек могут остаться без воды. Большая часть из них – жители неподконтрольных районов.

В конце января энергетики уже пытались обесточить объекты водоканала, но тогда им не разрешили этого сделать из-за сильных морозов. Однако руководитель «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай заявил, что если водоканал не предоставит график погашения задолженности, то с наступлением теплой погоды водоканал будет обесточен.

«Попаснянский водоканал» подает воду по двум веткам. Петровская насосная станция питает часть города Луганска, а также несколько сел в подконтрольном украинскому правительству Станично-Луганском районе. Западная фильтровальная станция поставляет воду в подконтрольный Украине Попаснянский район, а также в оккупированные города – Первомайск, Стаханов, Брянку, Антрацит и Красный Луч.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)