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Неподконтрольным территориям опять грозят отключением воды. В Луганской области энергетикам 23 января не дали обесточить насосную станцию, которая подает воду на занятую группировкой «ЛНР» территорию. Сотрудников энергетической компании не пустили на предприятие из-за отсутствия санитарных книжек. Однако энергетики все равно планируют в конце месяца отключить часть оборудования водоканала из-за накопившейся задолженности за электроэнергию. В частности, обесточить хотят Петровскую насосную станцию, подающую воду в Луганск, а также Западную фильтровальную станцию, которая питает Стаханов, Кировск, Брянку, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск.

Сотрудники «Попаснянского» водоканала не дали 23 января обесточить Петровскую насосную станцию, которая подает воду в оккупированный Луганск. Об этом рассказал пресс-секретарь «Луганского энергетического объединения» Евгений Наседкин. По его словам, водники пояснили свою позицию тем, что в ближайшее время похолодает, и отключение объекта может привести к аварии. Однако энергетики в конце января все равно планируют обесточить объект из-за значительной задолженности за электроэнергию.

Водоканал прекратил едва начавшийся процесс погашения задолженности

«Данное решение продиктовано отсутствием прогресса в решении проблемы задолженности водоканала. В частности, на данный момент водоканал прекратил едва начавшийся процесс погашения задолженности перед «ЛЭО», при том, что энергетики так и не получили от водников график погашения задолженности. По состоянию на 20 января Попаснянский водоканал должен «Луганскому энергетическому объединению» более 117 миллионов гривен», – рассказал Евгений Наседкин.

В свою очередь, директор «Попаснянского» водоканала Иван Вилков заявил, что работников «ЛЭО» не допустили на предприятие из-за отсутствия санитарных книжек.

Мы не имеем права на объект допускать людей, которые не прошли специальный медосмотр

«Петровская насосная станция является насосной станцией питьевого водоснабжения. То есть это режимный объект. Поэтому мы, как водоснабжающая компания, пользующаяся правилами санитарного состояния объекта, не имеем права на объект допускать людей, которые не прошли специальный медосмотр», – рассказал Иван Вилков.

Что касается задолженности перед энергетиками, то Вилков надеется, что в ближайшее время придет еще один платеж за поставленную на неподконтрольную территорию воду. И часть этих денег будет перечислена «Луганскому энергетическому объединению».

До конца января обещают погасить еще часть долга – Гуц

На это надеется и заместитель руководителя Луганской областной администрации Владимир Гуц. По его словам, этот вопрос постоянно обсуждается на заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске и есть информация, что вскоре оплата все же будет.

Обещают до конца этого месяца какую-то часть перечислить

«Обещают до конца этого месяца какую-то часть перечислить. Ну, вы же понимаете, что сегодня они говорят одно, а завтра другое. Но обещают какую-то часть оплатить», – рассказал Владимир Гуц.

Если же до конца января деньги не поступят, то, по словам Владимира Гуца, энергетиков, скорее всего, ничто не остановит и они отключат объекты водоканала. И подача воды на неподконтрольные территории вновь будет ограничена.

Напомним, энергетики в начале декабря прошлого года полностью обесточили Петровскую насосную и часть объектов Западной фильтровальной станции, которые подают воду на неподконтрольную территорию. Однако в начале января на счета «Попаснянского» водоканала было перечислено 10,5 миллиона гривен в качестве платы за поставки воды. Кто перечислил эти деньги, до сих пор не известно. Однако за счет этих денег была погашена часть задолженности перед энергетиками, и они восстановили подачу электричества на объекты водоканала.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)