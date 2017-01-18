(Друкуємо мовою оригіналу)

В Луганской области впервые за время военного конфликта была оплачена поставка воды на неподконтрольную территорию. Но кто это сделал, до сих пор неизвестно. Согласно Минским договоренностям, поставлять воду и получать оплату из неподконтрольных районов должно было специально созданное предприятие «Источник новой жизни». Но 10,5 миллионов гривен, начисленные водоканалу в начале января, были оплачены совсем другой компанией. Подробностей оплаты не раскрывают ни украинская сторона, ни сепаратисты.

Все операции совершаются исключительно в рамках украинского правового поля

Трёхсторонняя контактная группа положительно оценила восстановление поставок воды в Луганской области. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написала пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер. По ее словам, пуск воды стал возможным после погашения части задолженности за потребленную воду в отдельных районах Луганской области.

«В расчетах за воду принимает участие предприятие, зарегистрированное на подконтрольной Украине территории, все операции совершаются исключительно в рамках украинского правового поля», – написала Дарка Олифер.

​Оплату перечислила третья фирма – Сурай

В начале января на счета водоcнабжающего предприятия «Попаснянский водоканал» действительно пришла оплата в 10,5 миллионов гривен. Это – практически третья часть от задолженности, которая образовалась с конца августа прошлого года, когда был подписан договор о поставках воды. Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской обладминистрации Виталий Сурай.

Однако кто перечислил эти деньги, пока неясно. Согласно договору, покупать воду у Попаснянского водоканала, поставлять ее на неподконтрольную территорию и принимать оттуда оплату должно предприятие «Источник новой жизни». Но 10,5 миллионов гривен были оплачены совсем другой компанией. Назвать это предприятие Виталий Сурай не смог, но подчеркнул, что оплата произошла в рамках договора о поставках воды.

Какая разница? Это же в рамках этого контракта пришла оплата

«Сейчас не могу сказать название. Это общество с ограниченной ответственностью. Они частично взяли на себя долг предприятия «Источник новой жизни» и оплатили сумму в 10,5 миллионов гривен. Мы говорим о том, что эта плата пошла с той стороны. Какая разница? Воду отпустили же на ту сторону. Это же в рамках этого контракта пришла оплата, значит, пришла с той стороны», – рассказал Виталий Сурай.

Каким именно образом происходит оплата поставок воды, точно не говорят и в группировке «ЛНР». На одной из пресс-конференций ее лидер Игорь Плотницкий заявил, что вопрос оплаты в принципе решен, и они готовы расплачиваться.

Мы готовы ее оплачивать, тем более, что у нас есть возможности этой оплаты

«Если стоит вопрос и мы действительно потребляем воду – а мы действительно ее пока потребляем с той территории, – мы готовы ее оплачивать, тем более, что у нас есть возможности этой оплаты», – заявил Игорь Плотницкий.

Игорь Плотницкий рассказал и о способах оплаты. По его словам, в Луганске за электроэнергию готовы расплачиваться углем.

Но если даже сепаратисты полностью погасят задолженность, сформировавшуюся с момента подписания договора, то проблема не решится, говорят коммунальщики. Ведь действие договора начинается с конца августа прошлого года. А кто оплатит поставки воды, которые производились до этого в течение полутора лет, пока неизвестно. По словам Виталия Сурая, об этом в Минске еще не договорились.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)