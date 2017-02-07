(Друкуємо мовою оригіналу)

2 миллиона гривен перечислили украинскому водоканалу за январские поставки воды на оккупированные территории Луганской области. Но эта сумма, жалуются водники, не соответствует объемам поставок воды. Этих денег недостаточно, даже чтобы рассчитаться за месячные поставки электроэнергии для предприятия. Энергетики, в свою очередь, грозятся вновь обесточить объекты водоканала, так как сами испытывают кризис из-за бесплатных поставок электричества на неподконтрольные территории. Дотировать еще и поставки воды энергетики не хотят.

О поступлении на счет «Попаснянского водоканала» 2 миллионов гривен сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. По их данным, средства были начислены на счет водоканала за потребленную населением воду в январе 2017 года. Получение денег водоканалом подтвердили в Луганской области. По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства областной администрации Виталия Сурая, он пока не видел наименование платежа и не знает оплата это за январь или покрытие предыдущих долгов, но деньги зашли двумя частями.

Первый платеж был 1 миллион 438 тысяч. А во второй половине дня еще 550 тысяч

«Первый платеж был 1 миллион 438 тысяч. А во второй половине дня еще 550 тысяч зашло на расчетный счет водоканала. Перечислило напрямую по договору предприятие «Источник новой жизни» за потребленный товар», – рассказал Виталий Сурай.

Однако поступившая сумма не покрывает расходов на поставку воды на оккупированные территории. Об этом рассказал директор водоканала Иван Вилков, но не стал называть сумму, которую предприятие должно получить за месячный объем воды, поставленной на неподконтрольные территории. Полученной суммы недостаточно даже, чтобы рассчитаться с «Луганским энергетическим объединением», которое подает на водоканал электричество, говорит он.

Мы «ЛЭО» в месяц должны 8 миллионов

«Нет, недостаточно. Мы «ЛЭО» в месяц должны 8 миллионов. Как вы думаете, этого достаточно?», – рассказал Иван Вилков.

Тем не менее, миллион гривен водоканал все же перечислил энергетикам в качестве погашения долга. Об этом рассказал генеральный директор «ЛЭО» Владимир Грицай. Однако, по его словам, это «капля в море», так как только в январе водники получили электроэнергии на сумму почти в 9 миллионов гривен. В самом же «ЛЭО» сложилась критическая финансовая ситуация из-за неоплаченных поставок электроэнергии на неподконтрольные территории. Дотировать еще и поставки воды энергетики не хотят и собираются обесточивать объекты водоканала.

Как потеплеет, будем водоканал отключать – Владимир Грицай

По словам Владимира Грицая, они уже пытались отключать Западную фильтровальную станцию, поставляющую воду на неподконтрольные территории. Но сделать этого энергетикам не разрешили из-за морозов. Как только погода в регионе наладится, к этому вопросу обещают вернуться.

Отключения однозначно будут. Нам деваться некуда

«Отключения однозначно будут. Потому что мы неоднократно запрашивали у «Попаснянского водоканала» график погашения задолженности. Естественно, нам никто ничего не отвечает. Нам деваться некуда. Потеплеет – будем отключать», – рассказал Владимир Грицай.

В случае отключения объектов водоканала без воды может остаться около миллиона человек. Большинство из них – жители неподконтрольных районов. Вопрос оплаты поставок воды решался в течение последних двух лет на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске. Под конец прошлого года стороны переговоров заявили, что им удалось найти решение. В начале этого года была проведена первая оплата. Но пока, по словам чиновников, расчеты носят несистемный характер.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)