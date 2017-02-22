У Росії запровадили штрафи для провайдерів, що не вимкнули «заборонені» сайти

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що запроваджує покарання у вигляді штрафів для інтернет-провайдерів, що не обмежили доступу до сайтів, «заборонених» владою.

Суми штрафів, залежно від обсягу порушення, становлять від 5 тисяч до 100 тисяч рублів (нині це від понад 2300 гривень до майже 46,5 тисяч гривень).

Закон набуде чинності через 30 днів.

У Росії інтернет-провайдери й раніше були зобов’язані перекривати доступ до сайтів чи сторінок, що внесені до «чорного списку» «Роскомнагляду», протягом 24 годин від внесення до цього списку, але прямого покарання за це досі не було запроваджено.