ВМСУ почали перевірку і службове розслідування після затримання матроса зі зброєю «для Майдану»

За наказом командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірала Ігоря Воронченка в частинах ВМС проводиться додаткова перевірка наявності стрілецької зброї, також розпочато службове розслідування, повідомляє прес-центр командування ВМС.

Приводом стало затримання в Одесі оперативниками Служби безпеки України матроса-контрактника Військово-морських сил із арсеналом зброї, яка, за даними спецслужби з посиланням на допит затриманого, призначалась для застосування в Києві під час масових заходів 20–22 лютого. Йдеться про 12 автоматів Калашникова та снайперську гвинтівку Драгунова.

За даними прес-центру командування Військово-морських сил України, затриманий військовослужбовець уклав військовий контракт у 2015 році в одному з райвійськкоматів Одеси.

Подробиці спецоперації і відеоматеріали затримання оприлюднили на брифінгу в Києві начальник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук та начальник головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ генерал-майор Сергій Левченко. Вони повідомили, що матроса затримали при контрольній закупівлі зброї.

«Він є прихильником ультраправого фанатського руху, пропагує ідеї панславізму. Крім того, контрактник, за оперативними даними та за його словами, підтримує ідеологію створення «фейкових» псевдодержавних утворень», – сказав, не конкретизуючи, Олександр Ткачук.

За словами посадовців, військовослужбовець не знав, що діє під повним контролем спецслужб і його плани добре відомі.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Стаття може бути перекваліфікована під час слідчих дій, що тривають. Зокрема, СБУ розглядає можливий проросійський слід.