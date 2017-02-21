Військова контррозвідка СБУ зірвала спробу використати зброю на Майдані – Матіос

Військова контррозвідка Служби безпеки України перешкодила спробі доставити до Києва 12 автоматів і снайперську гвинтівку для використання під час масових акцій на Майдані, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Як повідомив він у фейсбуці, завдяки «філігранній роботі» цієї спецслужби слідчі військової прокуратури Південного регіону оформили затримання військовослужбовця-контрактника Військово-морських сил України з однієї з частин, що дислокована в Одесі.

«Контрактник, не знаючи, що перебуває під контролем контррозвідників, замовив із зони АТО і купив для так званої «Одеської народної республіки» 12 автоматів АК та гвинтівку СВД. Закуплену зброю «патріот»(??) збирався, згідно з допитом «гарячими слідами», везти сьогодні вночі на Київ для застосування завтра (в середу – ред.) на Майдані», – написав Матіос.

«Люди, повірте сьогоднішньому брифінгу голови СБУ та генпрокурора! Біда безумства і служіння агресору «п’ятої колони» – за дверима кожної домівки. Будьте пильні!» – закликав головний військовий прокурор.

Раніше у вівторок голова Служби безпеки України Василь Грицак під час спільного брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценком оприлюднив, за його словами, докази втручання та фінансування Росією дестабілізації ситуації в Україні.

Ішлося про «переговори російських кураторів з групою громадян України, деякі з яких є помічниками народних депутатів та лідерами громадських організацій», і «записи доводять фінансування російськими спецслужбами штучних ініціатив федералізації України, створення так званих спеціальних економічних зон, виборності «губернаторів» та керівників регіональних правоохоронних органів, відновлення економічних зв’язків із Росією та надання російській мові особливого статусу», – сказав голова СБУ.