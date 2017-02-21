СБУ провела понад 20 обшуків у підозрюваних у співпраці з Росією

Росія витрачає тисячі доларів на дестабілізацію України зсередини, щоб показати, що Україна не відбулася як держава. Про це свідчать матеріали Служби безпеки України, яка вже провела десятки обшуків і заарештувала кількох людей. Генеральна прокуратура закликає тих, ким скористалися російські спецслужби в інтересах Кремля, прийти з повинною і допомагати слідству. Серед фігурантів кримінальних проваджень – помічники народних депутатів.
Служба безпеки України і Генеральна прокуратура України затримала кількох людей, у тому числі помічників народних депутатів України, за підривну діяльність в інтересах Росії – організацію проплачених мітингів, круглих столів і навіть реєстрацію законопроектів. Зокрема, йдеться про закон «Про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку, популяризації та захисту російської мови, інших мов національних меншин в Україні», який був поданий народним депутатом Євгеном Балицьким, та інші заходи з інформаційної підтримки потрібних Кремлю ідей.
«Здавалося б – вільні економічні зони, виборність губернаторів та керівників регіональних правоохоронних органів, відновлення економічних зв’язків з Росією, надання російській мові особливого статусу. Вони просуваються одразу за кількома напрямами на рівні окремих регіонів через, у тому числі, народних обранців різних рівнів. Форма – круглі столи, конгреси з наступними зверненнями до Верховної Ради України і президента України. Вони створюють ілюзію масової підтримки», – розповів голова Служби безпеки України Василь Грицак.
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Серед організацій, які інформаційно підтримують Росію – «Громадська рада Дніпропетровщини», «Соціальне Запоріжжя», «Одеса за порто-франко», «Харківська Слобожанщина». Серед організаторів – колишній активіст «Українського вибору» Павло Золотарьов, помічник колишнього міністра освіти Дмитра Табачника Антон Кузьменко, а також громадяни Олег Заріцький, Владислав Дулапчій, керівник громадської організації «Донбаське земляцтво Києва» Андрій Будяк, помічники депутатів Юрій Житомирський і Кристина Меніович, а також Ганна Волобуєва, голова секретаріату організації «Депутатське об'єднання з реформування податкового, митного та земельного законодавства України».
За словами голови Служби безпеки України, ще з початку 2015-го Росія почала реалізовувати другий сценарій агресії – дестабілізацію країни зсередини. Ціль агресора – показати, що Україна нібито не відбулася як держава і не контролює власного політичного життя, заявив голова СБУ. Для цього громадяни України на російські гроші організовують звернення від обласних рад.
В Росії допомагають розганяти меседж про «продовження Революції гідності» – СБУ
Також в СБУ наголосили, що російські спецслужби підтримують в інформаційному полі навіть такі ідеї, як «продовження Революції гідності». Це означає, що українські громадяни відвідують мітинги і політичні акції нещиро або за російські гроші, наголосив Василь Грицак.
За результатами телефонних перехоплень і інших слідчих дій 20 і 21 лютого Служба безпеки України провела понад 20 обшуків, під час яких була вилучена зброя, набої і іноземна валюта – долари та євро. Генеральна прокуратура розслідує чотири кримінальних провадження, які до цього декілька місяців розслідувала СБУ. Перехоплення телефонних розмов були зроблені після санкції суду, а оприлюднення матеріалів було зроблено з дозволу слідчого, наголосив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Єдиний вихід для всіх, хто «втемну» співпрацював з московськими планами – написати заяву з поясненням своїх дій і допомогти слідству СБУ
«Думаю, що сьогодні знищувати телефони немає сенсу, все зафіксовано. Втікати також не варто. Єдиний вихід для всіх, хто «втемну» співпрацював з московськими планами – було б краще написати заяву з поясненням своїх дій і допомогти слідству СБУ», – заявив Луценко. Генеральний прокурор наголосив, що можлива провина помічників народних депутатів не означає провини народних депутатів. В проросійських схемах звинуватили помічників народних депутатів від імені провладної коаліції.
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Радіо Свобода звернулося за коментарями до двох фігурантів прослуховувань, Ганни Ярової і Андрія Будяка, а також до народного депутата Євгена Балицького, але поки не отримали від них ніякої інформації з приводу звинувачень СБУ.
Луценко також повідомив, що прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження проти народного депутата Андрія Артеменка, який, за повідомленнями ЗМІ, вів переговори з представниками Кремля, з одного боку, і радниками президента США Дональда Трампа – з іншого. Незабаром його покличуть на допит і, ймовірно, Генеральна прокуратура буде просити парламент позбавити Артеменка депутатської недоторканності.
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