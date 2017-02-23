Рада ухвалила в першому читанні зміни до КПК щодо заочного правосуддя

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження).

За законопроект №5610 проголосували 233 народних депутатів із 329, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що в разі наявності інформації про перебування особи за межами України, повістка надсилається за останнім відомим місцем її проживання чи перебування та обов’язково публікується в офіційних друкованих виданнях.

Також документом встановлюється, що сукупний термін тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати 18 місяців. Якщо під час досудового розслідування місце знаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з’являється на виклик слідчого, за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук.

Сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав парламентухвалити в цілому законопроект щодо заочного правосуддя. За його словами, ухвалення відповідних змін дозволить 10 березня розпочати суд над екс-президентом Віктором Януковичем за обвинуваченням у державній зраді.

20 лютого президент України Петро Порошенко також закликав народних депутатів проголосувати зміни до закону про заочне правосуддя для можливості передачі до суду обвинувачення проти Януковича.



