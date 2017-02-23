Викрадено народного депутата Олексія Гончаренка – прес-секретар генпрокурора

Невідомі особи викрали народного депутата, заступника голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Олексія Гончаренка. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

«Я можу поки що тільки підтвердити», – сказала Сарган. За її словами, зараз працюють підрозділи правоохоронних органів.

Раніше окремі ЗМІ повідомили, що Гончаренка викрали в Одесі.

Нещодавно депутат Олексій Гончаренко відзначився акцією перед посольством Німеччини в Києві. 8 лютого на уламку берлінського муру він написав слово «Nein». Таким чином, за його словами, він висловив протест проти заяви німецького посла Ернста Райхеля, який в інтерв’ю «РБК-Україна» припустив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Генеральна прокуратура України почала кримінальне провадження щодо дій депутата, кваліфікувавши їх як хуліганство.