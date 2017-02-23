КМДА: у двох районах Києва може бути зелена вода у кранах

У Київській міській державній адміністрації попереджають жителів Дніпровського і Дарницького районів Києва про проведення із ‎понеділка, 27 лютого, перевірки тепломереж із застосуванням органічного барвника, через ‎що вода з-під кранів може бути жовто-зеленого кольору.‎

Як повідомляє прес-служба КМДА, застосуватимуть органічний барвник – флуоресцеїну, який не є токсичною речовиною і не шкідливий для організму.

В адміністрації зазначають, що проведення випробувань теплових мереж планується із 27 лютого до 10 березня 2017 року.

За даними КМДА, проводиться контроль з наявності пошкоджень у теплових мережах, внутрішніх будинкових системах шляхом виявлення забарвленої води в теплових камерах, зливних стоках, центральних, індивідуальних теплопунктах.