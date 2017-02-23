У Дніпрі суд у справі повернення Органного залу від УПЦ (МП) громаді зробив перерву до 10 березня

У судовому розгляді щодо повернення Дніпропетровського будинку органної та камерної музики від Української православної церкви (Московського патріархату) територіальній громаді оголошена перерва до 10 березня.

Центральний районний суд міста вирішив перекваліфікувати Олександра Смирного, колишнього посадовця обласної ради, який свого часу підписав «мирову угоду» з єпархією УПЦ (МП) про передачу права власності на Органний зал, з третьої сторони у співвідповідачі. Перерва оголошена задля його виклику до суду.

Водночас, як поінформував позивач, керівник громадської організації «Справа принципу» Олександр Гуміров, місце перебування колишнього посадовця не могли встановити.

«До речі, з’ясувалось, що він не є жителем Дніпропетровщини», – зазначив за підсумками судового розгляду Олександр Гуміров.

На засіданні в четвер також стало відомо, що Дніпропетровська обласна рада, колишній балансоутримувач будівлі, підтримує позов щодо повернення органного залу громаді.

Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики розташований у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів на початку 20-го століття. Православній громаді споруда належала понад десятиліття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 1980-і там облаштували концертну залу з унікальним органом.

У березні 2011 року керуючий Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) митрополит Іриней повідомив, що приміщення органної зали за рішенням суду перейшло в управління церкви. Будинок органної та камерної музики було передано церкві відповідно до мирової угоди, затвердженої господарським судом області, між облрадою та релігійною громадою Свято-Миколаївського храму парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП).

Представники влади тоді повідомили про можливе перенесення органу в іншу будівлю. Однак, за висновком фахівців німецької компанії «Зауер», які збудували орган, у будь-якому іншому приміщенні безцінний музичний інструмент втратить своє звучання.