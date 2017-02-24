«Кіборг» Гуцаленко, який вивішував прапор на терміналом ДАПу, помер від поранення

Десантник 79-ї десантно-штурмової бригади Микола Гуцаленко, з позивним «Кока», помер внаслідок поранення у голову, отриманого під Авдіївкою 21 лютого. Лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова дві доби боролися за його життя, але боєць не вийшов із коми. Це підтвердили у Дніпропетровської облдержадміністрації, а також побратими-десантники.

Участь у першому бою Микола Гуцаленко взяв 3 липня 2014 року, поблизу Красного Лиману (з 2016-го це місто називається Лиман). Про цей бій він розповів Радіо Свобода.

Микола Гуцаленко двічі заступав на оборону Донецького аеропорту. Він був одним із тих українських бійців, які вивісили прапор над новим терміналом летовища.

Відео з Youtube-каналу Marcus Macerinus

Про те, як це було, «Кока» розповів у книжці Радіо Свобода «АД 242», яка є «прямою мовою» оборонців Донецького аеропорту.

Позивний «Кока» Микола Гуцаленко обрав для себе тому, що його так у дитинстві називав дідусь. Десантнику було 25 років. У нього залишилася дружина, 9-тимісячний син і батьки. Родом Микола Гуцаленко з Вознесенська Миколаївської області. Земляки, дізнавшись про поранення, стали збирати гроші для підтримки воїна.