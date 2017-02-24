Міністр економічного розвиту і торгівлі Степан Кубів підписав накази про скасування санкцій щодо імпортерів скрапленого газу. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Перед цим Кубів письмово звернувся до СБУ з проханням розглянути питання щодо імпортерів скрапленого газу. Відповідний лист від 22 лютого за підписом Кубіва є у розпорядженні редакції програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Кубів у листі зазначив, що «застосування спеціальної санкції до імпортерів паливно-мастильних матеріалів викликало значний резонанс у засобах масової інформації». 23 лютого СБУ запропонувала міністерстві скасувати санкції.

Блокування процесу імпорту скрапленого газу за ініціативи СБУ отримало публічний розголос, в тому числі після публікації розслідування програми «Схеми».

Журналісти встановили, що фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії після того, як СБУ ініціювало застосування санкцій до інших компаній-імпортерів, пов’язані з Віктором Медведчуком, а також мали опосередкований стосунок до кондитерської корпорації «Рошен».

У січні-лютому на Українську енергетичну біржу почали виставляти товар на продаж 4 фірми, які раніше не були помічені в імпортуванні таких великих обсягів зрідженого газу. Це «Глуско Україна», «Креатив Трейдинг», Wexler Global LP (Британія) та Gikka Limited (Британські Віргінські острови). Усі чотири компанії пропонують українським споживачам скраплений газ виробництва російської держкомпанії «Роснефть».

У матеріалі журналісти показали, що всічотири фірми між собою так чи інакше пов’язані. І через «Глуско Україна», за даними розслідування видання «Українська правда», ведуть до Віктора Медведчука. Щоправда, сам він публічно спростовує свою причетність до групи компаній «Глуско».

Наприкінці 2016 року в імпортерів скрапленого газу почалися проблеми. Спочатку Енергетична митниця Державної фіскальної служби зупинила оформлення декількох партій пального, а потім Мінекономрозвитку видало наказ, згідно з яким, проти компаній – імпортерів нафтопродуктів введені спеціальні санкції: заборона зовнішньоекономічної діяльності. Причиною зупинки стало кримінальне провадження від 16 листопада 2016 року за статтею 285-5 («фінансування тероризму»), яке відкрило СБУ.

В СБУ поки публічно не коментували ці звинувачення, а на письмовий запит програми «Схеми» про коментар також не відреагували.

Кондитерська корпорація «Рошен», кінцевим бенефіціарником власником якої є президент України Петро Порошенко, спростувала свою причетність «до продажу скрапленого газу».

Водночас не стала коментувати факт, наведений журналістами програми «Схеми», про те, що британська фірма Wexler Global LP, яка успішно вийшла на ринок скрапленого газу в умовах гальмування роботи інших імпортерів, має в засновниках ті самі компанії, що і британська фірма Foreway Sales LLP, через яку, за даними з митниці, корпорація «Рошен» у 2015 році продавала свою продукцію до Туркменістану.