Депутат Артеменко повідомив про новий допит у прокуратурі 27 лютого

Народний депутат України Андрій Артеменко заявив, що продовжить надання свідчень у прокуратурі АР Криму у Києві в понеділок, 27 лютого. Про це він заявив журналістам після сьогоднішнього допиту.

«Мене запросили на ще одну зустріч в якості свідка у понеділок на 15:00. Я погоджуюся співпрацювати зі слідством. Я переконаний, що правда, всі ті альтернативи, що я пропоную світу, мають сенс. Крим – це Україна. Крим не згаданий в Мінських угодах, забутий на міжнародному рівні», – сказав Артеменко.

Він розповів, що сьогодні у прокуратурі його допитували як свідка, зокрема про обставини його зустрічі в США.

«Я дав всі покази в якості свідка. Я пояснив де, як, при яких обставинах відбулася ця зустріч в готелі в Мангетені в Нью-Йорку, про що йшла мова та які ініціативи ми обговорювали», – розповів Артеменко.

Як повідомив прокурор ГПУ Микола Мерет, прокуратура не подавала документів щодо заборони виїзду з країни Артеменку. Про оголошення підозри йому наразі теж не йдеться.

Раінше сьогодні сам депутат заперечив можливість свого виїзду за кордон, зокрема до Росії, і додав, що залишається в Україні та відвідуватиме усі можливі допити.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу до Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії.Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді.

Після заяв Артеменка прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження про держзраду.

У Кремлі у відповідь на заяви Артеменка оголосили, що вважають окупований Крим частиною території Росії, а дискусії щодо майбутнього півострова назвали неприйнятними.