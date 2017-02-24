Сирія: число загиблих унаслідок нападу біля Аль-Баба зросло до 60

У Сирії число виявлених жертв нападу смертника на авті з вибухівкою в селі неподалік міста Аль-Баб, щойно визволеного від бойовиків угруповання «Ісламська держава», зросло до принаймні 60. Це число може ще змінитися.

Відповідальність за напад узяло на себе саме це угруповання. У його заяві в інтернеті мовиться, що напад був здійснений на «збіговисько турецьких солдатів і віровідступників».

Місцеві джерела, а також лондонське Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що має своїх інформаторів на місцях, повідомили, що вибух був влаштований біля контрольно-пропускного пункту сирійських повстанців, які разом із турецькими військами визволили Аль-Баб і довколишні села від ісламістів, у селі Сусіян, що приблизно за вісім кілометрів від міста. За їхніми даними, більшість загиблих – цивільні мешканці.

Раніше у п’ятницю, коли ще говорили про 40 загиблих, повідомляли, що з них 35 були цивільні і 5 – бійці опозиційних сил.

Унаслідок окремого нападу смертника на КПП в самому Аль-Бабі цього ж дня загинули двоє турецьких військових.

Підтримувані Туреччиною повстанці оголосили про визволення Аль-Баба в четвер. Це частина широкої операції «Щит Євфрата», яку оголосила Туреччина на півночі Сирії, щоб відбити угруповання «Ісламська держава» від свого кордону і водночас не дати сирійським курдам об’єднати частини контрольованої ними півночі Сирії на схід і на захід від Аль-Баба. За офіційними турецькими заявами, в перебігу спільної операції турецьких військ і підтримуваної ними частини сирійських повстанців від ісламістів визволили вже 1900 квадратних кілометрів сирійської території вздовж турецько-сирійського кордону.