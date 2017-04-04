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04 Квітень 2017, Київ 18:30
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Ймовірна хімічна атака у Сирії: майже 60 людей загинули (відео)

Ймовірна хімічна атака у Сирії: майже 60 людей загинули (відео)
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Сирійські правозахисники заявляють про загибель щонайменше 58 людей внаслідок ймовірної хімічної атаки 4 квітня в утримуваному повстанцями місті Хан-Шейхун у північно-західній провінції Ідліб. Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини, що базується у Великобританії, повідомив, що внаслідок авіаудару ще у десятків людей є проблеми з диханням й інші симптоми, зокрема у декого з рота йде піна. Людей обливали водою зі шлангів, щоб хоч якось змити речовину з їхніх тіл. Правозахисники заявляють, що авіаудару завдали сирійські урядові сили чи російські військові літаки. За їхніми даними, серед загиблих – 11 дітей, а більшість вбитих і поранених – цивільні. (Відео Reuters)

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