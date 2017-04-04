Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Федеріка Могеріні сказала, що ті, хто стоїть за ймовірною хімічною атакою в утримуваному повстанцями місті у Сирії, повинні бути притягнуті до відповідальності. Могеріні заявила про це у вівторок на прес-конференції в Брюсселі перед початком дводенної міжнародної конференції щодо мирного врегулювання ситуації в Сирії. Спеціальний представник ООН щодо Сирії Стефан де Містура описав атаку на місто Хан-Шейхун у сирійській провінції Ідліб як «жахливу». (Відео Reuters)