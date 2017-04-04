Франція закликала до термінового засідання Ради безпеки ООН через підозрюваний хімічний напад у Сирії

Франція закликала провести термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з підозрюваним нападом у Сирії з застосуванням хімічної зброї, внаслідок якого, як вважають, загинули десятки людей у місті, яке утримують повстанці.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, який повідомив про це, назвав напад «мерзенним вчинком».

«У зв’язку з такими серйозними діями, що загрожують міжнародній безпеці, прошу всіх не уникати своєї відповідальності», – заявив він.

За повідомленнями спостерігачів за ситуацією в Сирії, що мають інформаторів на місцях подій, уранці у вівторок по утримуваному повстанцями місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб був здійснений повітряний удар, який могли вчинити бойові літаки або сил сирійського уряду, або Росії, яка підтримує владу Сирії в її війні проти повстанців та ісламських екстремістів. Загинули не менш ніж 58 людей, іще десятки поранені. Пізніше літаки вдарили й по лікарнях, куди доставили потерпілих, заявили медики й опозиційні активісти.

За їхніми даними, симптоми ураження – непритомність, блювота, піна з рота – відповідають ураженню хімічною зброєю. Активісти кажуть, що не мають даних про використану речовину; медики, за повідомленнями, заявили, що може йтися про нервово-паралітичний газ зарин.

У Росії Міністерство оборони заявило, що його літаки не здійснювали ударів поблизу Хан-Шейхуна.

Влада президента Сирії Башара аль-Асада загалом заперечує, що використовує хімічну зброю проти повстанців, і звинувачує в її використанні самих же повстанців.

За даними розслідування ООН про попередні випадки використання хімічної зброї в Сирії, урядові сирійські війська використали хлор як хімічну зброю принаймні тричі у 2014–2015 роках. Також було задокументоване використання хімічної зброї екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Повідомлення про новий напад із застосуванням хімічної зброї в Сирії надійшло напередодні запланованої на середу міжнародної конференції про майбутнє Сирії і регіону, що має відбутися в бельгійському Брюсселі.