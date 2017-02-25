Через блокаду на Донбасі стався конфлікт між Парасюком і Дзиндзею

У Бахмуті на Донеччині у ніч на суботу стався конфлікт між позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком і блогером Андрієм Дзиндзею.

Журналіст Радіо Свобода став свідком того, як Володимир Парасюк з групою однодумців прийшов під готельний номер блогера, з образливим словами вимагаючи відчинити двері. Парасюк обурився постом Дзиндзі у Facebook, у якому той звинуватив політика у використанні автомобіля дорогої марки і супроводі охоронця з автоматом у час, коли політик збирає кошти на підтримку блокади на Донбасі.

Андрій Дзиндзя повідомляє, що написав заяву в поліцію про погрози з боку народного депутата.

Водночас Володимир Парасюк заперечує те, що погрожував блогеру. Він також заявив, що носить автомат з офіційним дозволом «для самооборони».

Пересування автомобілем, не внесеним у декларацію, Парасюк пояснив тим, що його автомобіль поламався, тому він «позичив машину у друга», і продемонстрував кореспондентові Радіо Свобода технічний паспорт на автомобіль 1999 року виробництва.

Депутат звинуватив Андрія Дзиндзю в тому, що він своїми повідомленнями у соціальних мережах намагається дискредитувати блокаду.

Після цього Володимир Парасюк, як каже Андрій Дзиндзя, заблокував його автомобіль на стоянці під готелем.

«Заблокував мій автомобіль, поліція просить прибрати, а він відмовляється, каже, що машина зламалася», – розповідає Дзиндзя.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу.

У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами.

16 лютого президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎