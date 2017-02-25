Угруповання «ДНР» наполягає на видачі їм 475 полонених для обміну – ЗМІ

В угрупованні «ДНР» назвали неприйнятними умови обміну полоненими, які будь-коли озвучувала український депутат Надія Савченко, повідомляють РИА Новости із посиланням на «уповноваженого з прав людини» угруповання Дар’ю Морозову.

За словами Морозової, угруповання «ДНР» наполягає на обміні «всіх на всіх», але Україна готова передати сепаратистам 250 полонених, хоча за списками їх – 475.

Окрім того, представниця угруповання запросила представників української сторони приїхати на непідконтрольну Києву територію і перевірити, в яких умовах там утримуються полонені.

24 лютого сайти угруповання «ДНР» повідомили про приїзд на контрольовані ними території українського політика Надії Савченко. Як інформують їхні ресурси, Савченко прибула туди разом із керівником українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Повідомлялося, що начебто Савченко і Рубан прибули, щоб відвідати українських військовополонених.

Пізніше Савченко підтвердила інформацію про свій візит на непідконтрольні Україні території, назвавши це «свідомим ризиком» задля визволення українських полонених. Також вона попросила міжнародної підтримки своїх дій.

25 лютого депутат оприлюднила список із 34 імен полонених, яких, за її словами, їй вдалося відвідати у підконтрольному угрупованню «ДНР» Донецьку.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Як раніше повідомляв в ефірі Радіо Свобода радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт, що Україна ще до нового року виходила із пропозицією на обмін 228 людей зі списків сепаратистів.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 111 громадян України.