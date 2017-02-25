У поліції повідомили про перевірку за фактом конфлікту між депутатом та блогером у Бахмуті

Поліція проводить перевірку за фактом конфлікту між народним депутатом Володимиром Парасюком та блогером Андрієм Дзиндзею у Бахмуті на Донеччині 24 лютого. Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

«24 лютого, близько 23:50 до колл-центру 102 від журналіста інформаційного агентства надійшло повідомлення про те, що у готелі Бахмуту народний депутат України намагається виламати двері у його номер та погрожує. При цьому у порушення норм закону він знаходиться у приміщенні з автоматом на ремені, без спеціального чохла», – повідомили в поліції.

Повідомляється, що словесний конфлікт розпочався, коли Андрій Дзиндзя зробив народному депутату Володимиру Парасюку зауваження про неприпустимість порушення правил зберігання та носіння вогнепальної зброї.

«Поліцейські виявили у депутата Верховної Ради, який є власником зареєстрованої вогнепальної зброї, нагородний пістолет «Форт-17» та мисливський промисловий нарізний карабін. Мисливська зброя знаходилася у відкритому стані, на ремені, що є порушенням закону та тягне за собою відповідальність», – зазначили в поліції.

«У нас не Африка, у нас законом заборонено розгулювати з нарізною мисливською зброєю у місті, де можуть постраждати мирні люди», – прокоментував ситуацію керівник управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

В поліції уточнили, що за порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення зброї можливий штраф від 7 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів.

Володимир Парасюк обурився дописом Андрія Дзиндзі у Facebook щодо звинувачення політика у використанні автомобіля дорогої марки і супроводі охоронця з автоматом у час, коли політик збирає кошти на підтримку блокади на Донбасі.

Водночас Володимир Парасюк заперечив, що погрожував блогеру, і заявив, що носить автомат з офіційним дозволом «для самооборони». Пересування автомобілем, не внесеним у декларацію, Парасюк пояснив тим, що його авто поламалося, тому він «позичив машину у друга». Парасюк заявив, що Дзиндзя своїми повідомленнями намагається дискредитувати торговельну блокаду на Донбасі.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами.

16 лютого президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎