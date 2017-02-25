Україну на «Євробаченні-2017» представлятиме O.Torvald

У фіналі національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» музичний гурт O.Torvald 25 лютого здобув перемогу і представлятиме Україну на конкурсі.

За результатами голосування журі і підрахунку глядацьких голосів, Tayanna (співачка Тетяна Решетняк) та гурт O.Torvald здобули однакову кількість балів – по 10. Але, відповідно до правил відбору, перемогу здобуває той, за кого більше проголосувало глядачів – 5 проти 4 у O.Torvald і Tayanna відповідно.

На конкурсі у травні гурт O.Torvald ​представлятиме Україну піснею, яка називається Time.

​(Виступ гурту O.Torvald)

Також за право представляти Україну на «Євробаченні» у фіналі нацвідбору в суботу змагалися співак Melovin, група «Сальто назад», Rozhden та співачка Illaria.

«Євробачення-2017» триватиме у Києві у травні на території Міжнародного виставкового центру, що на лівому березі Дніпра. Фінал пісенного конкурсу запланований на 13 травня.

Україну визначили місцем проведення «Євробачення-2017» після перемоги Джамали у травні минулого року в Швеції.