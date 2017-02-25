Кондратюк про критика «Євробачення» у Києві Кіркорова: «Філя тусувався на всіх «Євробаченнях»

У суботу Україна обирає представника на «Євробачення». Престижно, що Україна проводить конкурс, констатував Радіо Свобода телеведучий і телепродюсер Ігор Кондратюк. На його погляд, цього разу можна буде уникнути фіаско, якого зазнав у Києві після першого Майдану на «Євробаченні-2005» гурт «Гринджоли». Конкурс має не лише музичне значення. Але водночас не варто його політизувати, що давно роблять у Росії. Таке ставлення у сусідній державі Кондратюк вважає маячнею. При цьому він наголошує, що російським співакам, які порушили закони України, не місце на «Євробаченні» в Києві. Також Кондратюк висловився про квоти на українські пісні на ФМ і про своє ставлення до Революції гідності.