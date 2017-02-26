У Білорусі тривають протести «недармоїдів»

У Білорусі 26 лютого продовжилися так звані «марші недармоїдів», які розпочалися ще в січні.

Учасники акцій протесту виступають проти рішення президента Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий внесок у сумі приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, які не працюють понад 180 днів на рік. Цей президентський декрет «Про запобігання соціальному утриманству» білоруси назвали «декретом про дармоїдів».

У неділю акції відбулися в Барановичах, Бобруйську, Бресті й Вітебську. У кожному з цих міст на вулиці вийшло від декількох сотень до тисячі людей. Демонстранти вимагали скасувати президентське рішення. Термін сплати нового податку вибіг 20 лютого 2017 року.

Тиждень тому схожі акції протесту відбулися в Гомелі та інших містах.

Близько 60 тисяч осіб підписали петицію проти «декрету про дармоїдів».

Загалом близько півмільйона людей отримали повідомлення з вимогою сплатити так званий «податок на дармоїдство». Закон не поширюється на зареєстрованих осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють в Росії.

Декрет президента Білорусі Олександра Лукашенка набрав чинності з 1 січня 2015 року.