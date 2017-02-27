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27 Лютий 2017, Київ 11:23
Новини | Міжнародні

Бюджет Трампа передбачає збільшення військових витрат – джерела

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

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Адміністрація США 27 лютого планує розіслати бюджетні пропозиції, які передбачають обіцяне збільшення президентом Дональдом Трампом витрат на оборону. Про це повідомляє Reuters і Associated Press з посиланням на офіційних осіб, знайомих з питанням.

У повідомленнях йдеться про скорочення бюджету Державного департаменту, Агентства з охорони довкілля та інших відомств, пов’язаних з невійськовими цілями, за рахунок яких збільшаться військові витрати.

Білий дім відправляє бюджет 2018 року у федеральні міністерства і відомства, що є першим кроком на довгому процесі затвердження кошторису. Не виключено, що відомства можуть зажадати додаткового фінансування. Остаточний бюджет має затвердити Конгрес.

Агенція Reuters процитуваал одного з чиновників, який заявив, що пропонований бюджет передбачає збільшення обсягу фінансування для будівництво військових кораблів і літаків, щоб, як він висловився, встановити «більш потужну присутність на ключових міжнародних водних шляхах і в вузьких місцях».

Бюджет Державного департаменту може бути скорочений на 30 відсотків, що призвело б до значної реорганізації дипломатичного відомства і ліквідації кількох програм, сказав один з чиновників.

24 лютого Трамп пообіцяв домогтися фінансування для «одного з найбільших військових проектів в американській історії».

Про конкретні цифри зі збільшення річного оборонного бюджету, який становить 600 мільярдів доларів, наразі не повідомляється.

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