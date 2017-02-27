ЄС схвалив візову лібералізацію для Грузії і механізм припинення «безвізу»

Рада Європейського союзу схвалила візову лібералізацію для Грузії і механізм припинення безвізового режиму.

«Міністри схвалили механізм припинення безвізового режиму і лібералізацію візового режиму зГрузією. Підписуватимуть у середу», – повідомив кореспондент Радіо Свобода у twitter.

22 лютого посли із країн-членів ЄС домовилися підтримати лібералізацію візового режиму для Грузії, а також погодилися схвалити механізм припинення безвізового режиму з країнами, які не входять до ЄС, що є ключовим кроком на шляху до безвізового режиму для громадян Грузії й України.

Європейський парламент підтримав лібералізацію візового режиму для Грузії на початку цього місяця.

Очікується, що громадяни Грузії зможуть їздити без віз в країни Шенгенської зони до кінця березня.

14 лютого був схвалений механізм припинення безвізового режиму, що дозволятиме припинити вільне пересування Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань «безвізом» тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.