Росія: суд продовжив домашній арешт «ловця покемонів» у храмі

У Росії в Єкатеринбурзі суд залишив під домашнім арештом на півроку блогера Руслана Соколовського, звинуваченого в образі почуттів вірян через гру в Pokemon Go у церкві. Про це повідомив адвокат Олексій Бушмаков.

Сьогодні в суді відбулося попереднє слухання у справі Соколовського, розгляд справи по суті призначили на 13 березня.

В середині лютого блогера повернули під домашній арешт, термін якого закінчувався 1 березня. До цього Соколовський перебував у СІЗО. Він заявляв, що там на нього чинили тиск. Минулого тижня він оскаржив свій арешт в Європейському суді з прав людини.

Соколовський був затриманий у вересні 2016 роки після публікації відео, на якому він грає в Pokemon Перейти в Храмі-на-Крові в Єкатеринбурзі. Йому пред’явили звинувачення за статтями про порушення ненависті, порушення права на свободу совісті та віросповідань.