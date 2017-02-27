Посольство: США, як і раніше, підтримують єдину і суверенну Україну

У третю річницю захоплення парламенту Криму посольство США наголосило на підтримці України, її цілісності та суверенітету.

«Сьогодні ми, як і раніше, незламні у нашій підтримці єдиної і суверенної України. Крим – це Україна», – йдеться у повідомленні на сторінці посольства у «Твіттері».

27 лютого 2014 року будівлі Ради міністрів і Верховної ради Криму вранці захопили озброєні люди. Як заявив пізніше уповноважений президента України в справах кримських татар Мустафа Джемілєв, будівлі захопили російські військовослужбовці.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».