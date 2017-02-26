Близько 20 тисяч кримських татар покинули Крим від початку анексії Росією – Джемілєв

З початку анексії Росією українського Криму близько 20 тисяч кримських татар покинули півострів, повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає «Крим.Реалії».

«Близько 20 тисяч кримських татар вже покинули Крим. На наші заклики вони відповідають – «ви ж не можете гарантувати, що завтра мого сина не вб’ють?». Тут нам відповісти нічого», – заявив Джемілєв.

Він також додав, що стосовно кримських татар Росія використовує тактику «виштовхування» за межі Криму.

«Створюються різні умови, щоб татари самі покидали півострів. Відразу після окупації були побоювання, що буде нова депортація кримських татар, для цього були всі передумови. Але цього не сталося», – додав Джемілєв.

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити тиск на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув’язнених з політичних мотивів.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».