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27 Лютий 2017, Київ 18:49
Новини | Політика

Українська сторона каже про півсотні обстрілів із боку бойовиків, один військовий поранений

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Штаб української воєнної операції на сході заявляє про 56 обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків упродовж останньої доби, один українських військовий поранений. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу.

За даними української сторони, бойовики використовували крупнокаліберну зброю на маріупольському та донецькому напрямках. На луганському напрямку працював снайпер.

Уранці штаб української воєнної операції повідомив про двох загиблих у зоні бойових дій українських військових.

Угруповання бойовиків натомість звинувачують у порушенні «режиму тиші» українських військових. Зокрема, угруповання «ДНР» заявляє про обстріли українською стороною околиць Донецька та населених пунктів на півдні підконтрольної бойовикам частини Донецької області.

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