Українська сторона каже про півсотні обстрілів із боку бойовиків, один військовий поранений

Штаб української воєнної операції на сході заявляє про 56 обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків упродовж останньої доби, один українських військовий поранений. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу.

За даними української сторони, бойовики використовували крупнокаліберну зброю на маріупольському та донецькому напрямках. На луганському напрямку працював снайпер.

Уранці штаб української воєнної операції повідомив про двох загиблих у зоні бойових дій українських військових.

Угруповання бойовиків натомість звинувачують у порушенні «режиму тиші» українських військових. Зокрема, угруповання «ДНР» заявляє про обстріли українською стороною околиць Донецька та населених пунктів на півдні підконтрольної бойовикам частини Донецької області.