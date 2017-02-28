Влада Києва просить водіїв не їхати на Шулявський міст

У зв’язку з обвалом частини конструкцій Шулявського мосту в Києві столична влада просить водіїв по можливості скористатися наземним та підземним громадським транспортом.

«Водіям, що не мають змоги скористатись альтернативою, радимо змінити маршрути», – ідеться в розміщеному вночі 28 лютого повідомленні Департаменту транспортної структури КМДА, який пропонує схему об’їзду закритої ділянки. Водіям, які планували їхати вулицею Довженка, рекомендують скористатися вулицею Дегтярівською, а тим, хто зазвичай їде вулицею Гетьмана, радять звернути на Борщагівську.

Через Шулявський шляхопровід 28 лютого не їздитимуть і тролейбуси. Маршрути 22, 27, 30 і 42 прямуватимуть до Індустріального мосту з одного боку і до вулиці Дегтярівської – з іншого.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада планувала ремонтувати Шулявський міст у 2017 році. Після обвалу, за словами Кличка, «є два варіанти: або перекривати рух шляхопроводом, або дозволити обмежений рух».

Нині триває оперативний демонтаж зовнішньої конструкції пішохідної частини Шулявського шляхопроводу, яка обвалилася.

У Києві ввечері 27 лютого обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі, що є важливим сполученням для транспорту. За повідомленнями, ніхто не потерпів, але уламки пошкодили припарковані під мостом автівки.

У засобах інформації вказують, що міст, збудований майже півстоліття тому, востаннє реконструювали близько 30 років тому, під ним за останні 10 років також сталися три пожежі в торговельних ятках. Для посилення його підтримки були встановлені додаткові опори.