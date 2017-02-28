Демонстранти в Македонії вимагали не давати офіційного статусу албанській мові

Кілька тисяч людей увечері 27 лютого протестували в столиці Македонії Скоп’є проти політичної угоди, яка гарантувала б ширше використання албанської мови в етнічно розділеній країні.

Рух, який називає себе «За об’єднану Македонію» поширив у соціальних мережах заклики вийти на вулиці і протестувати проти цієї угоди. Більшість демонстрантів склали симпатики консервативної партії «ВМРО-ДПМНЕ» («Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність»). Протестувальники пройшли від урядової будівлі до будівлі парламенту в Скоп’є, вигукуючи «Це не пройде», співаючи македонські народні пісні, а також тримаючи плакати з написами «Ні білінґвізму» та «Це наша червона лінія».

Протести відбулися по тому, як лідер соціал-демократів Зоран Заєв заявив про підтримку формування нового уряду трьома етнічними албанськими партіями. Ці партії поставили підтримку коаліційного уряду під керівництвом Заєва в залежність від ухвалення закону, який передбачає розширення меж використання албанської мови в Македонії.

Албанська нині є офіційною мовою лише в тих місцях, де албанці складають понад 20% населення.