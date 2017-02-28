У Росії помер адвокат, який захищав українського політв’язня Литвинова

Російський адвокат Віктор Паршуткін помер у ніч на 28 лютого. Йому було 57 років. Про це повідомляє Федеральна палата адвокатів Росії.

Паршуткін був відомим у Росії експертом із суду присяжних. До останнього часу представляв у суді інтереси, зокрема, українця Сергія Литвинова.

Селянина з Луганщини Сергія Литвинова затримали влітку 2014 року в Росії, куди той приїхав лікуватися. Його звинуватили в масових убивствах мирних жителів і зґвалтуваннях, які він нібито вчинив, перебуваючи у складі добровольчого батальйону «Дніпро-1». Згодом, коли адвокати і консульська служба України зуміли довести, що «загиблих» мирних громадян ніколи не існувало, Слідчий комітет Росії був змушений зняти з Литвинова звинувачення у воєнних злочинах.

Але українця також звинуватили у грабежі. Слідство заявляло, що він разом із двома невідомими українськими військовослужбовцями викрав два автомобілі у громадянина Росії, який живе в Луганській області України. Литвинов усі звинувачення заперечував і наполягав на тому, що потерпілого ніколи не бачив, участі у грабежі не брав. Адвокати подали документи, за якими одне з цих авт уже давно не належить росіянинові, а друге належить людині з таким самим іменем, але громадянинові України.

Литвинов також вимагав від російської держави офіційних вибачень за заподіяну йому шкоду: експертиза підтвердила, що він зазнавав катувань, а слідство фальсифікувало матеріали справи про нібито воєнні злочини.

Суд у Росії засудив його до 8,5 років позбавлення волі. МЗС України назвало вирок українцеві виключно політично мотивованим.