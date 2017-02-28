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01 Березень 2017, Київ 00:51
Новини | Події

У Запоріжжі перейменували останній об’єкт із іменем Леніна

На сесії Запорізької міськради, 28 лютого 2017 року

На сесії Запорізької міськради, 28 лютого 2017 року

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На сесії Запорізької міської ради ухвалили надати острову Леніна на Дніпрі ім’я козацького гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. За це проголосували 52 з 58 зареєстрованих на сесії депутатів.

Рішення перейменувати острів депутати ухвалили на підставі не декомунізаційних законів, а закону України «Про географічні назви».

«Відповідно до листа Державного науково-виробничого підприємства «Картографія» від 14.02.2017 № 154, острів імені Леніна розташований у межах міста Запоріжжя, інформація про найменування острова імені Леніна відсутня. Відповідно до листа Комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради від 07.02.2017 №17, у музеї не виявлено документів, які підтверджують юридичне найменування острова «імені Леніна». Проте посилання на «острів імені Леніна» зафіксовані в науково-публіцистичній літературі. При проведенні громадських зборів для обговорення пропозицій назви острова найбільшу підтримку учасників отримала пропозиція «острів імені Сагайдачного», – мовиться в пояснювальній записці до проекту рішення.

Острів Сагайдачного є штучним. Він утворився внаслідок затоплення правого берега Дніпра під час будівництва ДніпроГЕСу.

Раніше прокуратура Запорізької області розпочала слідство стосовно міської влади Запоріжжя за фактом зволікання у процесі декомунізації назв острова та озера Леніна.

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