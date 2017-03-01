Гройсман розкритикував ФДМУ і запропонував керівництву фонду звільнитися

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман знову розкритикував роботу Фонду державного майна і запропонував керівництву відомства звільнитися.

«Фонд неефективно управляє майном. Країна втрачає мільярди. Вам треба всім зібратися, написати заяви і звільнитися... Я не буду всього цього терпіти. У чиїх інтересах ви все це робите?», – сказав Гройсман у ході засідання уряду.

У грудні минулого року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував Фонд державного майна через провал повторної приватизації Одеського припортового заводу. Він заявив, що ця структура, яка показує себе «неефективною», а також неспроможною управляти державним майном. Тоді голова Фонду Ігор Білоус зазначив, що не має наміру подавати у відставку через критику на адресу відомства.